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وزير الرى يكشف إنفاق 30 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه خلال 4 سنوات

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:23 ص
وزير الرى يكشف إنفاق 30 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه خلال 4 سنوات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قال الدكتور محمد عبد  العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المردود من تنفيذ مشروعات الوزارة، يتمثل فى حماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف، فضلا عن توليد كهرباء نظيفة، والحفاظ على الملاحة النهرية، وزيادة قدرة حركة النقل النهرى والنقل البرى، وتنشيط حركة السياحة.

وكشف وزير الرى عن تخصيص الدولة لمبلغ 30 مليار جنيه خلال 4 سنوات من العام 2014 وحتى 2018، لتحسين منظومة إ دارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة والتطهير وحماية المجارى المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية.

وأضاف وزير الرى، خلال افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من ضمن الأهداف أيضا رفع كفاءة إدارة مياه الرى، وترشيد استهلاك المياه، ووصولها لكافة المنتفعين، ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعى الرأسى، سواء بإنشاء المحطات أو الترع أو الأعمال الصناعية أو بالاستغلال الأمثل للمخزون الجوفى، وخلق مساحات على جسور الترع لإقامة مشاتل ومتنزهات تحقق فرص عمل بمعدل 1 فرصة لكل 100 متر مربع.

وأوضح، أن مشروع "ممشى مصر"، بطول 110 كم، نفذ بتكلفة 220 مليون جنيه فى عدة محافظات.

 


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