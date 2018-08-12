وزير الدفاع الروسى يحذر ألمانيا من التحدث مع بلاده بلغة القوة

موسكو (أ ش أ)

حذر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الأحد، ألمانيا من التحدث مع بلاده بلغة القوة، قائلا :" لا تتحدثوا مع روسيا بلغة القوة، أدعوكم لـ تذكر التاريخ ."

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن شويجو قوله - تعقيبا على تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين عن ضرورة اتباع إجراءات قاسية فى العلاقات مع روسيا - " إن موسكو لن تقبل بأى حال الحديث معها من منطق القوة" ، مضيفا " بعد كل ما فعلته ألمانيا فى بلدنا، أعتقد أن عليها أن تصمت لمدة 200 عام قادمة، ولا ينبغى لها أن تتحدث "، مذكرا بالنتائج التى أدت إليها مثل هذه التصريحات فى الماضى.

ونصح شويجو الألمان بسؤال أجدادهم عما حدث عندما تعاملوا مع روسيا من منطلق القوة، قائلا: "ربما يستطيعوا أن يحكوا لكم".مشيرا إلى أن روسيا كعادتها منفتحة على العالم ولكن على مبدأ الاحترام والمساواة والتعاون المتبادل.