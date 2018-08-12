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وزير التجارة يستعرض رؤية الوزارة تجاه الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:09 م
وزير التجارة يستعرض رؤية الوزارة تجاه الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
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قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن رؤيته فى ملف الصناعة هى تحديد ما يمكن أن نقوم بتصنيعه لدينا فى مصر، وكذلك تحديد الفرص الصناعية خاصة كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن الصناعة الصناعات التحويلية والتجهيزية التى تحتاج قيمة مضافة وعدم تصديرها كمادة خام والصناعات التى تعتمد على البرمجة والعقل ذات فرص جيدة.

وأضاف خلال لقاء له مع الصحفيين، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية متناهية الصغر سيكون عليها تركيز من خلال توصيل فكرة أن تقوم السيدات فى البيوت بالعمل لهذه الصناعات، لافتاً إلى أن فكرة منع الاستيراد أمر غير موجود لكن لابد أن نركز على ما نحتاجه من المستورد.

وتابع نصار" يمكن أن نستورد منتجات متوفقة تكنولوجيا وليس استيراد فوانيس رمضان، أو استيراد مدخلات إنتاج من أجل الحفاظ على الميزان التجاري" موضحا " زيادة القيمة المضافة والخروح للأسواق الجديدة أمر حتمس وهدفى إعادة صياغة الواردات وضبط الأسواق فيما يتعلق بالبضائع المهربة".

وأكد أنه سيتم تحديد قائمة المنتجات التى يمكن أن ننافس بها خارجيا وكذلك تحديد الأسواق التى تستقبل منتجاتنا وهى تتحصر فى أفريقيا وشرق أوروبا ووسط آسيا، لافتاً إلى تركيزه على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة ويمكن أن نتعاون تصديرا مع الأسواق الأفريقية من خلال تصدير منتج مفكك. موضحا سيتم التركيز على الدعم الفني لبعض الدول الأفريقية لنعود كقوى ناعمة مرة أخرى في القارة السمراء

 وعلى جانب آخر قال وزير الصناعة" نعمل حاليا على التفاعل مع مشاكل المستثمرين وهناك حلول سهله للمعوقات التى تواجه الاستثمار وتلافي الأخطاء الساذجة وفعليا أنا جئت من قلب مشاكل القطاع الصناعي


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