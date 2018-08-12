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وزير الإعلام اليمنى: العلاقات الثنائية تتصدر لقاء السيسى وعبد ربه منصور غدا

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:29 م
وزير الإعلام اليمنى: العلاقات الثنائية تتصدر لقاء السيسى وعبد ربه منصور غدا الرئيس اليمنى
كتبت ـ إيمان حنا
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قال الدكتور معمر الأريانى وزير الإعلام اليمنى الإريانى، إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يحمل بجعبته العديد من الملفات لمناقشتها خلال لقائه غدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفِي مقدمتها التهديدات التى تقوم بها المليشيا الحوثية الإيرانية على حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو الموقع الاستراتيجى،  حيث إن قناة السويس البوابة الشمالية للبحر الأحمر بينما باب المندب البوابة الجنوبية ولن نسمح لميليشيا الحوثى أن تهدد التجارة المارة من خلال هذا الطريق الدولى، وهو ما يعد انتهاكا لحرية التجارة الدولية، وهناك العديد من المواضيع الأخرى المهمة التى ستناقش خلال هذه الزيارة.

ويصل الرئيس اليمنى غدا إلى القاهرة فى زيارة تستغرق يومين يجرى خلالها عدة لقاءات فى مقدمتها لقائه مع الرئيس السيسى كما يلتقى مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ويزور جامعة الدول العربية حيث سيعقد لقاءً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 تعد هذه الزيارة الثالثة التى يقوم بها الرئيس لمصرمنذ توليه حكم اليمن، حيث كانت الزيارة الأولى فى مارس 2015 لشرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات القمة العربية، وجاءت الثانية فى أغسطس من نفس العام للمشاركة فى احتفالات افتتاح قناة السويس.

وتأتى الزيارة الحالية تأكيدا لقوة ومتانة العلاقات المصرية اليمينة فهى علاقات أخوية واستراتيجية وتاريخية ومتجذرة منذ القدم.

 

 


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