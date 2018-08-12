وزير الأوقاف للضباط: من مات دفاعًا عن كنيسة فهو شهيد

كتب محسن البديوى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعليقا على محاولة أحد الإرهابيين تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، "إذا مات الضابط خلال دفاعه عن الكنيسة فهو شهيد، مثل الضابط الذى يموت دفاعًا عن المسجد".

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطى" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، عبر فضائية "النهار"، :"لو الضابط مات وهو يدافع ويحمى الكنيسة مات شهيدًا كما هو يدافع ويحمى المسجد لأن الضابط فى كلا الحالتين يدافع عن القيم الإنسانية والأخلاقية".

وأوضح أن دخول الجنة والنار لكل الملل والديانات السماوية بيد الله وحده، مضيفًا أن الإرهابى الذى حاول تفجير الكنيسة عجل بنفسه إلى سخط الله.