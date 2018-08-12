وزارة النفط العراقية تمول بناء جسر فى البصرة بعد الاحتجاجات

أ ف ب

تتولى وزارة النفط العراقية تمويل مشروع بناء جسر مهم فى محافظة البصرة بعد موجة احتجاجات واسعة للمطالبة بمعالجة البطالة وتحسين الخدمات فى هذه المحافظة التى تفتقر للبنى التحتية رغم أنها الأغنى فى البلاد.

وأعلن وزير النفط جبار اللعيبى، الذى فاز بالانتخابات العامة الأخيرة عن محافظة البصرة ضمن قائمة "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فى بيان رسمى تلقت فرانس برس نسخة منه "المباشرة بتنفيذ مشروع جسر (الزبير الجديد) على شط البصرة (غرب مدينة البصرة)، بطول 805 امتار".

وأضاف أن "كلفة المشروع تبلغ أكثر من 12,6 مليار دينار (نحو 10,5 ملايين دولار) وستتكفل الوزارة بتغطيتها" .

وأشار إلى أن الجسر "يحتوى فتحة لمرور السفن والزوارق البحرية". وبدأ العمل لبناء الجسر الذى ستتولى شركة "أشور" التابعة لوزارة الإسكان والتعمير تنفيذه خلال مدة 550 يوما، وفقا للبيان.