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وثيقة استخباراتية أمريكية تكشف حيل "الإخوان" لبث أفكارهم المسمومة

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:27 م
وثيقة استخباراتية أمريكية تكشف حيل "الإخوان" لبث أفكارهم المسمومة وكالة الاستخبارات الأمريكية
واشنطن أ ش أ
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كشفت وثائق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عددًا من أسرار تنظيم الإخوان الإرهابى، وأظهرت الحيل التى يلجأ إليها المتشددون لبث أفكارهم المسمومة فى المجتمع، ومنها الطرق التى يتبعها التنظيم الإرهابى فى تجنيد أتباعه وبناء قواعده عبر اختراق نظم التعليم والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز)، اليوم الأحد، عن الوثيقة التى حملت اسم "بناء قواعد الدعم" تفاصيل أُدرجت ضمن الملفات "المهمة والسرية" سنة 1986، بالتزامن مع تنامى نفوذ المتشددين، وانخراط قرابة 30 ألف متشدد فى 24 جماعة تورطت معظمها فى عمليات إرهابية عنيفة.

وأوضحت الوثيقة، أن جميع التنظيمات الإخوانية المتزمتة، نهلت من كتابات سيد قطب الذى تحول إلى مرجع لدى المتشددين، ونبهت إلى كون النظام التعليمى أحد تكتيكات الجماعة، مشيرة إلى الدور الذى لعبه الإخوانى يوسف القرضاوى ضمن صفوف الجماعة وتأثيره الكبير فيها، مطالبة بالالتفات إلى أنشطته المستقبلية والحذر منها.

 

 


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