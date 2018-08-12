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هيئة المفوضين بـ"الدستورية" تنظر اليوم دعوى بطلان قانون الإيجارات القديمة

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:30 ص
هيئة المفوضين بـ"الدستورية" تنظر اليوم دعوى بطلان قانون الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
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تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 

وكان المحامى محمد عصام الدين أقام دعواه رقم 142 لسنة 39 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقه بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب.

 


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