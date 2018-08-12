نيابة مركز بنها تقرر دفن جثة مزارع لقى مصرعه على أيدى محامى وآخرين

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار المستشار سمير ستين وكيل أول نيابة مركز بنها، بتشريح جثة مزارع لقى مصرعه بطلق نارى بالرأس، وعرض المتهمين المضبوطين برفقة التحريات غدا وضبط وإحضار المتهم الهارب.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بوصول جثة المدعو جمعة حمدان، مزارع، 30 عاما، جثة هامدة إثر طلق نار بالرأس.

على الفور انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبسؤال والد القتيل اتهم المدعو "مصطفى. ا" محام وآخرين "كريم. م، و" أحمد. ع "بقتل نجلة، للخلاف على ملكية أرض زراعية بناحية عزبة الكبار بسندنهور التابعة لمدينة بنها.

تم ضبط المتهمين الثانى والثالث وجار ضبط المتهم الهارب.