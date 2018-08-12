ننشر صور إطلاق "ناسا" مسبار فضائى فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

كتب محمد سعودى – تصوير وكالات

نجحت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأحد، فى إطلاق المسبار "باركر" على متن واحد من أقوى الصواريخ من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك فى رحلة تاريخية تستهدف ملامسة واكتشاف الشمس.

ونشرت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس"، صورا توثق لحظة إطلاق "ناسا" للمسبار الفضائى، وذلك بعد أن أجلت الوكالة رحلتها التاريخية المتجهة إلى الشمس أمس السبت، قبل لحظات من الإطلاق، بسبب فشل أحد الاختبارات التقنية.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس، عن إرجاء عملية إطلاق مسبار باركر الذى يُعد أول مركبة فضائية تصمّم لعبور الغلاف الجوّى للشمس، من صباح السبت إلى اليوم الأحد، ومن المقرر أن يسافر المسبار مباشرة إلى الغلاف الخارجى للشمس ليقطع 4 ملايين ميل إلى السطح ليصبح أقرب إلى الشمس 7 مرات من أية مركبة فضائية، ومن المزمع أن تدوم المهمة سبع سنوات.



إطلاق ناسا مسبار فضائى فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس



المسبار الفضائى



أول مركبة فضائية تصمّم لعبور الغلاف الجوّى للشمس



لحظة إطلاق المسبار الفضائى



لحظة إطلاق ناسا مسبار فضائى فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس



مركبة فضائية تطلقها ناسا



مسبار فضائى فى رحلة إلى الشمس



جانب من إطلاق ناسا مسبار فضائى فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس



جانب من المسبار الفضائى