ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، حركة تنقلات وترقيات داخلية بعدد من أقسام مديرية الأمن المختلفة، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمات ومجهودات أمنية للمواطنين بمختلف أنحاء مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وشملت الحركة، تعيين النقيب محسن متولي رئيساً لمباحث أرمنت، والنقيب أحمد عسران رئيساً لمباحث إسنا، والنقيب محمد مدني رئيساً لمباحث القرنة والنقيب محمد غريب معاوناً للقسم، أما في قسم شرطة طيبة فشهد ترقية النقيب أحمد حسين رئيساً لمباحث طيبة، والنقيب يوسف رشوان معاوناً للقسم.

كما تمت ترقية المقدم محمد رفعت الجندي رئيساً لقسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، والنقيب إياد حسن سلطان رئيساً لوحدة حقوق الإنسان، والنقيب إسلام محمد ربيع من مديرية أمن شمال سيناء لضابط بقسم العلاقات العامة والإعلام، وتم تعيين الرائد مصطفى حنفي رئيساً لقسم مباحث الأموال العامة والنقيب شريف الهادي وكيل لقسم مباحث الأموال العام، وتعيين النقيب خالد أبو زيد رئيساً لمباحث قوات الأمن، والنقيب محمد عبد العزيز رئيساً لمباحث المرافق، والنقيب أحمد جادو رئيساً لقسم مباحث الاشتباه.