ننشر بالأسماء الحركة الكاملة لتنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

حصلت "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية للضباط التى اعتمدها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة اليوم الأحد، وشملت الحركة تولى العميد ممدوح أبو حمادة إدارة المعلومات، والعميد محمود هويدى مدير إدارة التحريات والعميد حاتم فوزى إدارة التنفيذ، والعميد أشرف فودة مدير إدارة العمليات والعقيد طارق حمزة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب، والعقيد حسام أنور وكيل إدارة التنفيذ، والعقيد محمد حامد وكيل إدارة المخدرات، والعقيد محمد مصطفى مدير إدارة مكافحة سرقة السيارات، والعقيد عصام نبيل مدير إدارة مكافحة جرائم النصب.

كما شملت الحركة تولى العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة، والعقيد أحمد المحروقى مدير إدارة التحريات، ونقل العميد محمد فتحى لإدارة مباحث التموين، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث كرداسة منشأة القناطر، والعقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شرق الجيزة.

كما تولى العميد سامح فايد الحميلى مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعميد حسام رشدى مدير إدارة مكافحة جرائم النفس، والعميد أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، والعميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد عمرو طلعت قطاع شمال الجيزة، والعقيد أسامة عبد الفتاح قطاع غرب الجيزة، والعقيد أحمد البيلى رئيس إدارة تأمين أكتوبر، والعقيد كريم عبد الواحد مدير إدارة الرعاية اللاحقة والعقيد سامح درويش رئيس الحماية المدنية.

وضمت الحركة تولى المقدم عمرو حجازى مفتش مباحث أول أكتوبر والعقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم تامر صالح رئيس مباحث إدارة مكافحة سرقة المتاجر، والعقيد فوزى عامر مفتش مباحث أكتوبر، والعقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم على عبد الكريم مفتش مباحث الجنوب.

كما شملت حركة التنقلات نقل المقدم أحمد صقر لإدارة مكافحة جرائم الآداب، والمقدم محمد عبد الرحمن وكيلا لفرقة الهرم، والمقدم محمد غراب وكيلا لفرقة مباحث الطالبية والعمرانية، ونقل المقدم هانى عكاشة لإدارة شرطة المرافق، والمقدم مصطفى زيدان وكيلا لفرقة أكتوبر، ونقل المقدم عبد الحميد السبكى لشرطة المرافق، والمقدم مروان مشرف مشرف وكيلا لفرقة اكتوبر، والمقدم محمد أبو زيد وكيلا لفرقة مباحث كرداسة ومنشأة القناطر، والمقدم أحمد جمال لإدارة شئون الضباط، والمقدم مجدى موسى وكيلا لفرقة وسط الجيزة.

كما اعتمدت حركة التنقلات نقل المقدم عمرو البطران وكيلا لفرقة جنوب الجيزة، وتولى المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية، ونقل المقدم عاطف عنتر لإدارة مكافحة المخدرات، والمقدم محمد عوض رئيسا لمباحث مدينة الإنتاج الإعلامى، والمقدم حسام بكير وكيلا لفرقة جنوب الجيزة، وتولى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات، والمقدم أمثل وكيلا لفرقة شمال الجيزة، والمقدم محمد عفت لإدارة تأمين أكتوبر.

وتولى المقدم ايهاب الصاوى رئيس مباحث سجن الصف والمقدم عمرو عبد الجليل رئيس مباحث سجن الجيزة المركزى، والمقدم تامر عبد العزيز وكيلا لفرقة شرق الجيزة، والمقدم أحمد عبده ربيع رئيس مباحث أوسيم، والمقدم مصطفى مخلوف رئيس العمرانية والمقدم هانى عماد رئيس مباحث أبو النمرس والمقدم محمد مجاهد رئيس مباحث ثان أكتوبر والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والرائد طارق مدحت رئيس مباحث منشأة القناطر، والرائد محمد طبلية رئيس مباحث الصف، والرائد أحمد يسرى رئيس أطفيح.