ننشر أسماء المقبولين بمدارس تمريض شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء، عن أسماء الطلبة المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء للعام ٢٠١٩/٢٠١٨.

وأعربت المديرية فى بيان لها، عن الأمنيات للطلبة بالتوفيق والنجاح فى دراستهم، ليكونوا مؤهلين علميا لخدمة المجتمع والمواطنين فى شمال سيناء.

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء



أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء