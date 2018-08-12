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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:36 م
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ننشر أسماء المقبولين بمدارس تمريض شمال سيناء

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:41 م
ننشر أسماء المقبولين بمدارس تمريض شمال سيناء اللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء، عن أسماء الطلبة المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء للعام ٢٠١٩/٢٠١٨.

وأعربت المديرية فى بيان لها، عن الأمنيات للطلبة بالتوفيق والنجاح فى دراستهم، ليكونوا مؤهلين علميا لخدمة المجتمع والمواطنين فى شمال سيناء.

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (1)

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (2)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (3)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (4)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (5)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (6)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (7)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (8)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء 

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (9)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (10)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء 

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (11)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (12)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء 

 

أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء (13)
أسماء المقبولين بمدارس التمريض بشمال سيناء

 

 


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