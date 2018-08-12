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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:02 م
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نتنياهو يطالب حماس بوقف إطلاق نار "شامل" فى غزة

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:37 م
نتنياهو يطالب حماس بوقف إطلاق نار "شامل" فى غزة نتنياهو
أ ف ب
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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الأحد، قادة حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة بوقف "شامل" لإطلاق النار، فى أول تعليق علنى حول التصعيد العسكرى الأخير بين الطرفين.

ويبذل مسئولون فى الأمم المتحدة ومصر جهودا لتأمين هدنة طويلة بين حماس وإسرائيل، إلا أن المسئولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الأمر، ومنذ يوليو الماضى اندلعت ثلاث جولات من العنف بين إسرائيل وحماس.

وقال نتنياهو فى بدء جلسة لمجلس الوزراء :"نحن فى وسط حملة ضد الإرهاب بغزة"، مضيفا أنها "لن تنتهى بضربة واحدة"، متابعا :"مطلبنا واضح، وقف نار شامل. لن نكون راضين بأقل من ذلك".

وأضاف "حتى الآن دمرنا مئات من الأهداف العسكرية لحماس، ومع كل جولة هجمات تفرض قوات الدفاع الإسرائيلى على حماس دفع ثمن باهظ".

 

 

 


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