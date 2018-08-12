مياه القناه تواصل تطعيم العاملين بالمحطات وشبكات الصرف بقطاع السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه أنة فى إطار إستكمال حملة التطعيم للعاملين بشبكات ومحطات الصرف الصحى والمعالجة بالقطاعات الثلاثة، الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، توافد العاملين بقطاع السويس علي اخذ الجرعة الثانية، من مصل تحصين العاملين ضد مرض فيروس B، وذلك ضمن خطة الشركة لتحصين العاملين ضد الأمراض المعديه

وأشارعزب إلى أن إستمرار تطعيم العاملين اليوم وغدا بالقطاع وإعطاء نفس الجرعة الثانية للعاملين بمحطة معالجة صرف عتاقة في ذات المحطة اشرف على تنفيذ تطعيم العاملين، اشرف رومية مديرإدارة السلامة والصحة المهنية، واشرف كرم رئيس قسم إصابات العمل بالإدارة



