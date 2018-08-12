موجز6..حبس الراهب فلتاؤس 4أيام وأشعياء 15يوما بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام، والراهب المشلوح أشعياء المقارى 15 يوما، على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، وتفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاريع تنموية فى أسيوط وسوهاج، ومقتل 12 إرهابيا بالعريش، وإحراز محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

قرر المستشار محمد مصطفى رئيس نيابة استئناف الإسكندرية حبس المتهم الثانى الراهب فلتاؤس المقارى، المحجوز بمستشفى مايكل أنجلو بالزمالك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف بالاشتراك مع آخرين فى قتل الأنبا بيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

قناطر أسيوط الجديدة هدية المصريين.. المشروع يولد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات من خلال 4 توربينات.. نقطة تحول بتاريخ تنفيذ المنشآت المائية الكبرى.. نقلة حضارية لصعيد مصر.. ويساهم فى رواج البرامج السياحية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، فى يوم يشهد على براعة أبناء مدرسة الرى المصرية من مهندسين وفنيين وخبراء، ويجسد صدق العزيمة وقوة الإرادة والإصرار على مواجهة التحديات وصناعة المعجزات من أجل خروج هذا المشروع القومى العملاق إلى النور.

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

أحبطت وزارة الداخلية مخططا إرهابيا جديد بعد حادث مسطرد، حيث ساهمت اليقظة الأمنية فى إحباط مخطط إرهابى لاستهداف مؤسسات الدولة على أرض الفيروز تزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصام رابعة العدوية.

السفير بسام راضى: الصعيد "كنز" مصر الكبير.. وسيشهد إنشاء 6 مدن جديدة

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اهتمام كبيرًا من قبل القيادة السياسية والحكومة بالصعيد، موضحًا أنه سيتم إنشاء 6 مدن جديدة فى الصعيد بكافة ما تتضمنه من بنية تحتية.

تجديد حبس المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت محكمة وادى النطرون الجزئية، تجديد حبس الراهب المجرد أشعياء المقارى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد عز بقضية غسيل الأموال وإلغاء منعه من السفر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار مجدي حسين، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، كما قررت المحكمة إلغاء أمرى المنع من السفر، والتصرف في الأموال.

لطلاب الشهادات الفنية.. اعرف مواعيد التقدم للتنسيق طبقا لشرائح المجموع

تبدأ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنسيق الشهادات الفنية صباح غد الإثنين، حيث من المقرر أن يتقدم طلاب الدبلومات الفنية برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى خلال الفترة المحددة، التى تبدأ غدا وتستمر حتى يوم الأحد 19 أغسطس الجارى.

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".

فيديو وصور.. إحالة 3 متهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى للمفتى.. والحكم 14 أكتوبر

قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 3 متهمين وهم سيد عطا ، مديح رمضان ، عمار الشحات، إلى فضية المفتى، من إجمالى 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى، وحددت جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.

5 قرارات جمهورية بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة ومستشارين مساعدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية بتعيينات فى مجلس الدولة، تضمن القرارات تعيين نواب لرئيس مجلس الدولة، ومستشارين، ومستشارين مساعدين (أ)، ومستشارين مساعدين (ب) ، ونواب.

الصحة تعلن استقرار حالة الطفلة مروة بعد تثبيت الفقرات.. وترفع تقريرا للرئاسة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، لاحتياجها لتدخل جراحى سريع ودقيق، لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكى، وعدم قدرة الطفلة على الحركة، أنهت كافة الجراحات اللازمة لعلاج حالتها مساء أمس.

فيديو.. 2018 عام جديد فى إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

على مدار 3 أعوام متتالية، ومنذ أن عُين أول مجلس إدارة لها فى نوفمبر 2015، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسير فى طريق تنمية محور القناة.

الرئيس السيسي يفتتح متحف سوهاج القومى بتكلفة 72 مليون جنيه.. ويشاهد فيلما تسجيليا عن آثار سوهاج.. المتحف يفتح غدًا أمام الجمهور مجانًا.. وأمين الأعلى للآثار يكشف استرداد 1000 قطعة أثرية مهربة خلال عامين

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف سوهاج القومى، منذ قليل، والذى يقع على مساحة 8700 متر بتكلفة 72 مليون جنيه.

"ذا ديلى بيست": الكثير من تاريخ الكتاب المقدس محفور فى أرض الفراعنة

استعرض موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكى أهم المواقع المسيحية القديمة فى مصر من كنائس وأديرة.

قطر أول دولة معرضة للتدمير نتيجة هوسها بالنمو على حساب البيئة

قالت صحيفة "الاونيبرسو" الاكوادورية إن قطر من أكثر الدول المعرضة للانهيار والتدمير البيئى نتيجة هوسها بالنمو على حساب البيئة.

نتنياهو يطالب حماس بوقف إطلاق نار "شامل" فى غزة

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الأحد، قادة حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة بوقف "شامل" لإطلاق النار، فى أول تعليق علنى حول التصعيد العسكرى الأخير بين الطرفين.

"المعارضة اللى على حق متقولش للاستقرار لأ".. فى انقره فقط المعارضون خلف الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الأخيرة.. المعارضون ينحون خلافاتهم جانبا من أجل مصلحة تركيا.. ونواب: معارضتنا وقفوا مع الإخوان لمصلحتهم

بتدشين مصطلح "من أجل دولتنا وأمتنا نقف مع حكومتنا" خرجت المعارضة التركية لتعلن مساندتها للدولة، وهو ما يلفت الانتباه إلى رسالة واضحة بأنه مهما كانت درجة الاختلاف، التى كانت تصل لوصف أردوغان بالديكتاتورى وتغريم المعارضة آلاف الدولارات نتيجة رفضها لسياسات أردوغان.

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة فى سوريا لـ 39 قتيلا

ارتفعت حصيلة انفجار مستودع الأسلحة فى شمال غرب سوريا إلى 39 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

"العبودية" لا تزال منتشرة ببريطانيا.. معركة لندن ضد الاتجار بالبشر تتعثر مع لجوء العصابات للإنترنت لإغواء الضحايا بوظائف خيالية.. الآلاف يأتون من فيتنام ونيجريا ليقعوا فريسة الاستغلال فى المصانع ومغاسل السيارات

رغم المعركة التى خاضتها السلطات البريطانية لمحاربة العبودية الحديثة المتمثلة فى الإتجار بالبشر، لا تزال هذه الممارسة منتشرة فى المملكة المتحدة فى قطاعات مختلفة تتفاوت من مراكز تقليم الأظافر والمصانع ومغاسل السيارات وفى الصناعات المرتبطة بالنظافة، وذلك بحسب تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى.

"مهمة فريدة من نوعها".. ناسا تطلق مسبارا فضائيا لملامسة الشمس.. المركبة باركر سولار بروب فى مهمة صعبة 7 سنوات.. علماء: المسبار محمى بدرع من الكربون المقاوم للحرارة.. يهدف لاكتشاف الغلاف الجوى الخارجى للشمس

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مسبار "باركر سولار بروب" في مهمة فريدة من نوعها لملامسة الشمس، بعد أن تعرضت المهمة للتأجيل أمس بسبب اندلاع إنذار من خزان الهليوم الغازى، ولم يكن هناك وقت كاف لتقييم المشكلة.

دراسة من جامعة القاهرة تحذر من وجود بكتيريا قاتلة فى لحوم الأبقار

أجرى علماء وخبراء فى جامعة القاهرة فى مصر، دراسة أثبتوا فيها أن لحوم الأبقار بها بكتيريا قوية ومميتة قادرة على إنهاء حياة الناس، حال تم حقن هذه اللحوم بالمضادات الحيوية.

منعا للغش.. تعرف على روشتة شراء أضحية العيد × 13 معلومة

ينشر "اليوم السابع" عدة نصائح أصدرتها وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، الواجب توافرها عند شراء أضحية العيد، منعا للتلاعب والغش، وحرصا على حياة المواطنين.

سيلين ديون.. ثروتها 400 مليون دولار و "بتخيط شرابها بإيديها".. الصورة مفاجأة

يبدو أن النجمة العالمية سيلين ديون تتعامل بعفوية شديدة وهو ما يلفت الأنظار إليها بشكل ملحوظ، حيث نشرت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً على صفحتها بـ"إنستجرام" صورة تقوم خلالها بخياطة أحد الجوارب الخاصة بها، وعلقت عليها قائلة، "شكرا أمى، فأنتى علمتيني جيدا".

محمد صلاح "ملك آنفيلد".. ليفربول يسحق وست هام برباعية نظيفة فى الدورى الانجليزى.. الفرعون يحتفل بالظهور الـ 50 فى البريميرليج بهدف أمام الهامرز ويعادل إنجاز أوين.. الريدز يحقق الفوز 500.. وكلوب يصل للنقطة 200

قاد النجم المصرى محمد صلاح، فريق ليفربول لتحقيق الفوز على وست هام بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما ظهر الاحد بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

سما المصرى تتقدم بطلب لاتحاد الكرة للعمل فى منصب مدير المنتخب الوطنى

حصل اليوم السابع على صور للفنانة سما المصرى خلال زيارتها اليوم، الأحد، إلى مقر اتحاد الكرة وعقد جلسة سريعة مع ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد.