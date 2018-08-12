موجز أخبار الساعة 1 .. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح الرئيس السيسى قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة رسميا بتكلفة 6.5 مليار جنيه

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، قناطر أسيوط الجديدة التى تعد من أكبر المنشآت المائية التى بنيت على نهر النيل مؤخراً، لتحسين حالة الرى.

الصحة تعلن استقرار حالة الطفلة مروة بعد تثبيت الفقرات.. وترفع تقريرا للرئاسة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، لاحتياجها لتدخل جراحى سريع ودقيق، لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكى، وعدم قدرة الطفلة على الحركة، أنهت كافة الجراحات اللازمة لعلاج حالتها مساء أمس.

جمارك المطار تحبط محاولة تهريب هواتف "اي فون" وساعات تجسس

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة وساعات التجسس بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 رقم الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وبغرض التهرب من سداد الضرائب الرسوم والتخلص من القيود الاستيرادية.

إحالة 3 متهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى للمفتى.. والحكم 14 أكتوبر

قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 3 متهمين وهم سيد عطا ، مديح رمضان ، عمار الشحات، إلى فضية المفتى، من إجمالى 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى، وحددت جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.

المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".

وزير الرى يكشف إنفاق 30 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المردود من تنفيذ مشروعات الوزارة، يتمثل فى حماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف، فضلا عن توليد كهرباء نظيفة، والحفاظ على الملاحة النهرية، وزيادة قدرة حركة النقل النهرى والنقل البرى، وتنشيط حركة السياحة.

حماية المستهلك يعلن حل 2237 شكوى خلال مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" حتى الآن

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل ما يقرب من 2237 شكوى للمواطنين حتى الآن منذ بدء تنفيذ مبادرة " أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز وبدأ تنفيذها اعتبارا من السبت الماضى، وتستمر لمدة أسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

فيديو... السيسى يشهد افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع تشغيل 25 بئر جوفى بالطاقة الشمسية بمركز الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، وذلك خلال فعاليات افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، ومتحف سوهاج القومى، بالفيديو كونفرانس.

عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 20837 حاجا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى اليوم الأحد، 20837 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 19179 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1658 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 41 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 15 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 26 حالة تتلقى العلاج اللازم.

محمد عبد العاطى يكشف جهود الوزارة لتحسين كفاءة الرى

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة قصيرة المدى بتكلفة 40 مليار جنيه، لتحسين كفاءة الرى، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه للموارد المائية خلال الـ 4 سنوات الماضية.

فيديو.. وزير الرى يكشف تحديات مصر المائية: مواردنا بها نسبة 97 % من خارج البلاد

استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مهام ومسؤوليات الوزارة، خلال افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس الرقابة الإدارية، إن المشروع القومى لتطوير بحيرة المنزلة والتى تعد من أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر، يأتى فى ضوء تقليص مساحتها إلى 250 ألف فدان بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 1973، نتيجة تعرضها للتعديات وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر.

صفحات الغش الإلكترونى تنشر أجزاء من امتحان اللغة الثانية دور ثان للثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكترونى ، صورا وأجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور أكثر من ساعة من بدء لجنة الامتحان.

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يعلن رصد40 مليار جنيه لتحقيق 10مليار متر مكعب مياه سنويًا

كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن رصد مبلغ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021 لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا.

إقلاع 10 رحلات لمصر للطيران لنقل 1730 حاجا للأراضى المقدسة

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، إقلاع 10 رحلات جوية لشركة مصر للطيران متجهة إلى المملكة العربية السعودية، على متنها 1730 حاجا لأداء مناسك الحج.