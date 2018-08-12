مهاب مميش: عبور 52 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الأحد، عبور 52 سفينة، بحمولة 3.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركيةMONACA MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من ألمانيا، ومتجهة إلى سنغافورا .

فيما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة)، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CASCA SHIVENG CAEICORN، بحمولة 201 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهه إلى اليونان.