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الأحد، 12 أغسطس 2018 03:58 م
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مناهضة تزويج القاصرات غدا فى المعهد السويدى

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:58 م
مناهضة تزويج القاصرات غدا فى المعهد السويدى مدير المعهد السويدى
الإسكندرية- هناء أبو العز
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يقيم المعهد السويدى بالإسكندرية بالتعاون مع مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، ورشة إقليمية بعنوان"آليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات" ،والتى ستعقد فى الإسكندرية لمدة يومين (13 و14 اغسطس)، وتهدف إلى التعرف على الجهود والآليات المبذولة فى مناهضة وتجريم تزويج الفتيات فى المنطقة العربية. يشارك فى هذه الورشة 35 ممثل لمختلف منظمات المجتمع المدنى المنخرطة فى مجال حقوق النساء والطفل، من 9 دول من المنطقة (مصر، لبنان، المغرب، العراق، فلسطين، السودان، الأردن، ليبيا، اليمن).
 
يتضمن برنامج الورشة عرض لتجارب البلدان العربية فى مناهضة تزويج القاصرات ونماذج الآليات والإستراتيجيات الناجحة، جلسة عن التشريعات والقوانين والحماية الدولية لمناهضة التزويج القسرى للفتيات والإتجار بهن  وإستخدامهن فى النزاعات المسلحة. كما توفر الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من خلال مجموعات العمل التي ستعقد في اليوم الثاني. وتختتم الورشة ببيان ختامي والذي يعلن في مؤتمر صحفي لعرض التوصيات والاستنتاجات.
 
 

 


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