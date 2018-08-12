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ملك الأردن يطمئن على صحة مصابى أحداث الفحيص والسلط

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:07 م
ملك الأردن يطمئن على صحة مصابى أحداث الفحيص والسلط الملك عبد الله الثاني العاهل الأردنى
عمان أ ش أ
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اطمأن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد، اليوم الأحد، على صحة المصابين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ممن يتلقون العلاج بمدينة الحسين الطبية بعمان، جراء العمل الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية لقوات الدرك والأمن العام فى مدينة الفحيص، والمداهمة الأمنية لموقع الخلية الإرهابية المتورطة فى مدينة السلط.

ذكر بيان للديوان الملكى الهاشمي، أن العاهل الأردنى استمع، من مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة والفريق الطبى المشرف إلى شرح عن الحالة الصحية للمصابين والعناية الطبية التى يتلقونها.

وأعرب العاهل الأردنى عن اعتزازه بالدور الكبير والتضحيات التى قدمها رجال الأمن الأردنيون دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 


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