ملك الأردن يترأس اجتماعا لمتابعة الأحداث الإرهابية بالفحيص والسلط

أ ش أ

ترأس العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى لمتابعة حيثيات الأحداث الإرهابية بالفحيص والسلط بمحافظة البلقاء غرب الأردن.

أفاد بذلك التليفزيون الأردنى الرسمى فى نبأ عاجل قبل قليل، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتنفذ قوات الأمن الأردنية منذ أمس عملية مداهمة فى موقع خلية إرهابية فى مدينة السلط يشتبه بتورطها فى حادثة الفحيص الإرهابية التى وقعت أول أمس الجمعة، التى أسفرت عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التى لا تزال مستمرة حتى الآن، القبض على خمسة من أعضاء الخلية الإرهابية، وانتشال ثلاث جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة، وضبط أسلحة أتوماتيكية بحوزة الإرهابيين، فيما أسفرت العملية عن استشهاد 4 من رجال الأمن.