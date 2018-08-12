مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم مؤتمر لأصدقاء مدينة زويل ومحاضرة حول تطوير الذات

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، محاضرة حول تطوير الذات تحت عنوان "كيف تتخطى آلامك وتحقق أمالك"، السبت المقبل 18 أغسطس الجارى للتعرف على أسرار التحرر من الألم والفشل والمعاناة والوصول إلى الأمال والطموحات.

وقال محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، أن مكتبة مصر العامة تسعى لتنويع الأنشطة الصيفية لضمان الوصول لكافة الفئات المجتمعية المختلفة، لذلك من المقرر أيضاً أستضافة مؤتمر Upper top 5 الأربعاء الموافق 12 من سبتمبر المقبل، والذى يقيمه أصدقاء مدينة زويل للتكنولوجيا بالأقصر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وأضاف مدير المكتبة، فى بيان صحفى له، أن المؤتمر يستهدف كافة الفئات العمرية وسيتناول التعريف بسبل النجاح فى مختلف المجالات الحياتية والعملية ، والبحث عن النجاح المستمر من خلال الطموح والإرادة ، والتعريف بكيفية تحقيق النجاح، وذلك فى ضوء خطة عمل المكتبة لتنويع الأنشطة الصيفية لضمان الوصول لكافة الفئات المجتمعية المختلفة ،حيث أن مكتبة مصر العامة بالأقصر تقييم العديد من الأنشطة التربوية والأبداعية طوال فترة الصيف والتى تستهدف الأطفال والشباب.