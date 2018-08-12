مقتل 12 شخصا فى انفجار مستودع أسلحة فى شمال غرب سوريا

أ ف ب

قتل 12 مدنياً على الأقل فجر الأحد فى انفجار مستودع أسلحة لم تحدد أسبابه فى بلدة قرب الحدود التركية فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأسفر الإنفجارعن إنهيار مبنيين بشكل كامل، كما قال مراسل فرانس برس فى المكان ، وأكد المصدر ان فرق الإغاثة تعمل على رفع الأنقاض.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "وقع الإنفجار فى مستودع أسلحة في أحد المبانى السكنية في بلدة سرمدا" فى ريف إدلب الشمالى قرب الحدود التركية، مشيراً إلى أن أسباب الانفجار "غير واضحة حتى الآن".

وأسفر الانفجار عن مقتل 12 مدنياً على الأقل، وفق عبد الرحمن الذى أشار إلى أن معظمهم من عائلات مقاتلين فى هيئة تحرير الشام نزحوا من محافظة حمص ، ورجح عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى مشيرا إلى "عشرات المفقودين".

ويعود المستودع المستهدف، بحسب المرصد، إلى تاجر أسلحة يعمل مع هيئة تحرير الشام التى تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما تتواجد فصائل إسلامية في مناطق أخرى منها.

ونقل مراسل فرانس برس في المكان مشاهدته لجرافة تعمل على رفع الركام فيما ينهمك عناصر من الخوذ البيضاء فى البحث عن القتلى ، وخلف الركام بدا مبنى آخر وقد احترقت واجهته بشكل كامل جراء النيران التي نجمت عن الإنفجار.

وشاهد المراسل عناصر من الدفاع المدنى ينقلون طفلاً مصاباً إلى أحد سيارات الاسعاف ، وتشهد محافظة إدلب منذ أشهر تفجيرات واغتيالات تطال بشكل أساسى مقاتلين ومسؤولين من الفصائل ، ويتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في بعض الأحيان تلك العمليات، إلا أن معظمها مرده نزاع داخلى بين الفصائل فى المحافظة.