video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 7 مسلحين إثر غارات جوية غربى أفغانستان

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:17 م
مقتل وإصابة 7 مسلحين إثر غارات جوية غربى أفغانستان الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الأحد، مقتل 4 مسلحين على الأقل وإصابة 3 آخرين، إثر غارات جوية منفصلة نُفذت فى إقليم فرح غربى البلاد.

وذكر فيلق (ظفر 207) التابع للجيش الأفغانى - فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن ما لا يقل عن مسلحَين اثنين قُتلا إثر غارات جوية شنتها القوات الأجنبية فى منطقة جاسجين، مشيرًا إلى أنه تم تدمير بعض الأسلحة التابعة للمسلحين خلال الغارات ذاتها.

وأفاد فيلق (ظفر 207) - فى بيان اَخر - بأن القوات الخاصة الأفغانية والقوات الأجنبية نفذتا غارات جوية فى منطقة ديزاك، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة ثلاثة آخرين.

جاء ذلك بالتزامن مع تدهور الوضع الأمنى فى إقليم فرح غربى أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، حيث يحاول المسلحون المناهضون للحكومة توسيع موطئ قدمهم فى بعض الأقاليم الغربية الرئيسية فى البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 16 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمال أفغانستان

مقتل طفلين وإصابة مسئول أمنى فى هجوم غربى أفغانستان

الجيش الافغانى

افغانستان

غارات فى افغانستان

القوات الافغانيه




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة