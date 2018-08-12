مقتل وإصابة 7 مسلحين إثر غارات جوية غربى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الأحد، مقتل 4 مسلحين على الأقل وإصابة 3 آخرين، إثر غارات جوية منفصلة نُفذت فى إقليم فرح غربى البلاد.

وذكر فيلق (ظفر 207) التابع للجيش الأفغانى - فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن ما لا يقل عن مسلحَين اثنين قُتلا إثر غارات جوية شنتها القوات الأجنبية فى منطقة جاسجين، مشيرًا إلى أنه تم تدمير بعض الأسلحة التابعة للمسلحين خلال الغارات ذاتها.

وأفاد فيلق (ظفر 207) - فى بيان اَخر - بأن القوات الخاصة الأفغانية والقوات الأجنبية نفذتا غارات جوية فى منطقة ديزاك، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة ثلاثة آخرين.

جاء ذلك بالتزامن مع تدهور الوضع الأمنى فى إقليم فرح غربى أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، حيث يحاول المسلحون المناهضون للحكومة توسيع موطئ قدمهم فى بعض الأقاليم الغربية الرئيسية فى البلاد.