مقتل متظاهر مؤيد لرئيس نيكاراجوا خلال اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه

ماناجوا (أ ش أ)

قتل متظاهر مؤيد للرئيس دانيال أورتيجا وذلك فى اشتباكات بين أنصار ومعارضى الرئيس فى مدينة "ماتاجال" بنيكاراجوا.

وقالت الشرطة فى نيكاراجوا - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، إن المتظاهر تلقى رصاصة فى الظهر خلال مظاهرة مناهضة للحكومة كانت تسير أمام قاعة مدينة "ماتاجالبا" والتى تعد ثالث أكبر مدينة فى البلاد.

وأضاف الراديو أن أكثر من 300 شخص قتلوا منذ بدء الاشتباكات فى أبريل الماضى بين معارضى الرئيس أورتيجا وقوات الأمن.

وكانت آلاف المواطنين قد تظاهروا فى ماناجوا عاصمة نيكاراجوا وفى سائر المدن الرئيسية بالبلاد أمس (السبت) للمطالبة بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين أوقفوا خلال موجة التظاهرات العنيفة التى شهدتها البلاد ضد الرئيس دانيال أورتيجا والتى أوقعت أكثر من 300 قتيل منذ أبريل.

يذكر أن حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، بدأت فى 18 إبريل الماضى بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعي.. وعلى الرغم من سحب الحكومة هذا المشروع، إلا أن الغضب الشعبى لم يتراجع بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين.