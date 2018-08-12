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مقتل شاب حاول منع عاطل من ترويج المخدرات فى الوراق

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:28 م
مقتل شاب حاول منع عاطل من ترويج المخدرات فى الوراق المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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شهدت منطقة الوراق بالجيزة جريمة قتل راح ضحيتها شاب على يد 3 أشخاص، حيث اعتدى عليه الجناة بالأسلحة البيضاء بسبب اعتراض الضحية على اتجار أحد المتهمين بالمواد المخدرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المجنى عليه "نصار سعيد نصار " يبلغ من العمر 22 سنة، مصاب بطعنة نافذة وعدة جروح فارق على إثرها الحياة، اعترض على اتجار عاطل بالمواد المخدرة بالمواد المخدرة بناصية الشارع الذى يقيم به، مما دفع المتهم واثنين من أقاربه يعتدون عليه بالأسلحة البيضاء نتج عنها مقتله؛ وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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