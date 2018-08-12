مقتل إرهابيين اشتركا بزرع عبوة راح ضحيتها ضابط متفجرات بنينوى العراقية

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اشتركا بزرع عبوة ناسفة أمام كرفان مختار حى القدس بأيسر الموصل، راح ضحيتها خبير متفجرات فى شرطة نينوى.

وذكر مركز الأعلام الأمنى - فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن مفارز خلية الصقور الاستخبارية فى نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية، تمكنت من قتل إرهابيين إثنين اشتركا مع عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى الذين تم قتلهم الأسبوع الماضى بزرع عبوة ناسفة أمام كرفان مختار حى القدس فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل، والتى راح ضحيتها خبير المتفجرات فى شرطة نينوى الشهيد الرائد احمد محمود الجبوري.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين تم قتلهما داخل سيارة كانا يستقلانها بعد أن رفضا التوقف وحاولا الهرب، لافتا إلى أن مفارز خلية الصقور ضبطت بحوزتهما عبوتان ومسدس وثلاث أجهزة هواتف نقالة تستخدم فى تفجير العبوات الناسفة عن بعد.

وأوضح البيان، أن هذه العملية جاءت بعد جمع المعلومات الاستخبارية ومتابعة مستمرة عن مكان تواجد الإرهابيين الاثنين فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.