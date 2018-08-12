مقتل إرهابيين اثنين فى كركوك العراقية

بغداد أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمنى بالعراق، على لسان المتحدث باسمه العميد يحيى رسول مقتل إرهابيين اثنين، يرتديان الزى الأفغانى فى كركوك.

وقال رسول ، فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية السبت ، إن فرقة من استخبارات الشرطة الإتحادية فى كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين يرتديان الزى الأفغانى فى منطقة سن الذبان بجبال مكحول ، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذه العملية تأتى بعد متابعة مستمرة لتحركات العناصر الإرهابية ضمن هذه المنطقة ومنعهم من القيام بأى عمل إجرامى.