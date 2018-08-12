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مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة على طريق جمصة الدولى

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:22 م
مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة على طريق جمصة الدولى جثه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى عامل مصرعه بعد أن صدمته سيارة وفرت هاربة على طريق جمصة الدولى.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى ، من مستشفى جمصة المركزى بوصول "السيد ع ا"، 67 سنة عامل ، ومقيم بندر الستامونى جثة هامدة " إدعاء حادث طريق " .

بسؤال نجل المتوفى -  28 سنة سائق، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال توقفه رفقة والده على جانب طريق رافد جمصة أمام قرية " زيان " دائرة المركز ، إصطدمت بوالده سيارة والذى فر هارباً عقب الحادث تاركاً السيارة " مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية تم ضبط السيارة والتحفظ عليها على ذمة تصرفات النيابة.

 

 

 

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