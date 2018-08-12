مصرع عامل اصطدم بعربة كارو حال استقلاله دراجة نارية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل بمركز الستاموني مصرعه عقب اصطدامه بعربة كارو حال استقلاله دراجته النارية.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى، من مستشفى بلقاس المركزى بوصول "أحمد ي ع" - 20 سنة عامل، ومقيم قرية " 22 الأمل " دائرة المركز، جثة هامدة إدعا جراء حادث طريق.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال عم المتوفى 60 سنة عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال استقلال نجل شقيقه دراجته النارية (بدون لوحات معدنية) على الطريق أمام القرية محل إقامته اصطدم من الخلف بعربة كارو مجهولة، مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، وأضاف أنه بعض الأهالى قاموا بنقل الدراجة النارية لمنزله ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وجاء تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة تحرر عن ذلك المحضر جنح المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن.

توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية "وسُلم الجثمان لذويه".