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مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات بالخانكة

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:55 م
مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات بالخانكة حادث تصادم -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز الخانكة، وتم نقل المتوفية والمصابين لمستشفى السلام، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار من اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، بقوع حادث تصادم على طريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز الخانكة، بين 4 سيارات، وأسفر الحادث عن وفاة ربة منزل تدعى "فوزية. م" مقيمة بأبوزعبل الخانكة، وأصيب 4 أشخاص آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى السلام، وتولت النيابة التحقيق.

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