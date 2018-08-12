مسيرة حاشدة للمطالبة بإجلاء قاعدة عسكرية أمريكية من جزيرة أوكيناوا اليابانية

طوكيو أ ش أ

نظم الالآف من اليابانيين، مسيرة حاشدة للمطالبة بإجلاء القاعدة العسكرية الأمريكية من جزيرة أوكيناوا.

وذكر راديو"صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن المشاركين فى المسيرة رفضوا خطة نقل القاعدة العسكرية الأمريكية إلى موقع آخر داخل أوكيناوا، مؤكدين رفضهم لوجودها فوق الأراضى اليابانية.

ووصف المشاركون فى المسيرة فكرة نقل القاعدة - التابعة لسلاح البحرية الأمريكية - من منطقة مكتظة بالسكان إلى منطقة أخرى ساحلية تتميز بقلة سكانها فى ذات الجزيرة بأنها تمثل " كارثة من الناحية البيئية تتجاهل رغبات السكان المحليين".

تجدر الإشارة إلى أن نصف عدد القوات الأمريكية فى اليابان – 50 ألف فرد – تتمركز فى جزيرة أوكيناوا وحدها.