مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

عاودت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات تجرى من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ جولات مشبوهة فى المسجد المبارك، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس تلمودية داخله.

يذكر أن باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى) هو أقرب الأبواب إلى حائط البراق، وهو جزء من حارة المغاربة، وهى من أشهر الحارات الموجودة فى البلدة القديمة بالقدس، ويرجع جزء من شهرة الحارة إلى إقدام إسرائيل على تسويتها بالأرض بعد احتلال القدس عام 1967، حيث حولتها إلى ساحة سمتها "ساحة المبكى" واستولت عليها لليهود عند حائط البراق ليؤدوا فيها صلواتهم التلمودية.

وتهدف الاقتحامات شبه اليومية للأقصى إلى تنفيذ مخطط التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد كما تم فى الحرم الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية قبل 24 عاما، عندما قررت إسرائيل اقتطاع أكثر من نصف المسجد وتخصيصه للمستوطنين مع إغلاقه تماما أمام المسلمين أثناء الأعياد اليهودية.