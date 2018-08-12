video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:00 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

عاودت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات تجرى من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ جولات مشبوهة فى المسجد المبارك، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس تلمودية داخله.

يذكر أن باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى) هو أقرب الأبواب إلى حائط البراق، وهو جزء من حارة المغاربة، وهى من أشهر الحارات الموجودة فى البلدة القديمة بالقدس، ويرجع جزء من شهرة الحارة إلى إقدام إسرائيل على تسويتها بالأرض بعد احتلال القدس عام 1967، حيث حولتها إلى ساحة سمتها "ساحة المبكى" واستولت عليها لليهود عند حائط البراق ليؤدوا فيها صلواتهم التلمودية.

وتهدف الاقتحامات شبه اليومية للأقصى إلى تنفيذ مخطط التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد كما تم فى الحرم الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية قبل 24 عاما، عندما قررت إسرائيل اقتطاع أكثر من نصف المسجد وتخصيصه للمستوطنين مع إغلاقه تماما أمام المسلمين أثناء الأعياد اليهودية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنات يقتحمن مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى

القنصل الإسرائيلى بنيويورك ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

قوات الاحتلال




لا تفوتك
فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة