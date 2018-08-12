video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفيات جامعة الزقازيق تبدأ خطة الانتهاء من قوائم الانتظار

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:00 ص
مستشفيات جامعة الزقازيق تبدأ خطة الانتهاء من قوائم الانتظار الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، أن مستشفيات جامعة الزقازيق بدأت خطة الانتهاء من قوائم الانتظار، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حصيلة الأسبوع الأول من الخطة كالآتى :

1. قسم أمراض القلب والأوعية الدموية :30 حالة.

2. قسم جراحة العظام : 8 حالات استبدال مفصل ركبة كامل، 7 حالات استبدال مفصل فخذ كامل.

3. قسم الأذن والأنف والحنجرة : 11 حالة زراعة قوقعة.

4. قسم طب وجراحة العين : 6 حالات ترقيع قرنية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للأطباء فى التخصصات المختلفة خاصة أطباء التخدير الذين ساهموا بشكل كبير فى هذا الإنجاز الذى تم تحت إشراف الدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شاهد محطة كهرباء البرلس قبل افتتاح الرئيس الثلاثاء المقبل

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

زراعه




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة