مستشفيات جامعة الزقازيق تبدأ خطة الانتهاء من قوائم الانتظار

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، أن مستشفيات جامعة الزقازيق بدأت خطة الانتهاء من قوائم الانتظار، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حصيلة الأسبوع الأول من الخطة كالآتى :

1. قسم أمراض القلب والأوعية الدموية :30 حالة.

2. قسم جراحة العظام : 8 حالات استبدال مفصل ركبة كامل، 7 حالات استبدال مفصل فخذ كامل.

3. قسم الأذن والأنف والحنجرة : 11 حالة زراعة قوقعة.

4. قسم طب وجراحة العين : 6 حالات ترقيع قرنية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للأطباء فى التخصصات المختلفة خاصة أطباء التخدير الذين ساهموا بشكل كبير فى هذا الإنجاز الذى تم تحت إشراف الدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة.