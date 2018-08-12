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الأحد، 12 أغسطس 2018 09:39 م
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مسئول عراقى يؤكد عدم ذهاب العبادى إلى طهران

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:49 م
مسئول عراقى يؤكد عدم ذهاب العبادى إلى طهران حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن مسئول عراقى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذى كان مقررا أن يتوجه إلى تركيا وإيران الأسبوع الجارى، سيقوم بزيارة أنقرة فقط دون طهران، بسبب عدم تكامل الإعداد لذلك.

بدوره ، قال مسؤول عراقى ، اليوم الأحد، إن "السلطات الإيرانية أصرت على قيام العبادى بهذه الزيارة دون تكامل الإعداد المسبق لها"..حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.

من جهة أخرى ، أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن الإيرانيين غير مرتاحين ازاء التصريحات الأخيرة للعبادى حول العقوبات الأمريكية على طهران.

 


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