مسئول عراقى يؤكد عدم ذهاب العبادى إلى طهران

بغداد /أ ش أ/

أعلن مسئول عراقى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذى كان مقررا أن يتوجه إلى تركيا وإيران الأسبوع الجارى، سيقوم بزيارة أنقرة فقط دون طهران، بسبب عدم تكامل الإعداد لذلك.

بدوره ، قال مسؤول عراقى ، اليوم الأحد، إن "السلطات الإيرانية أصرت على قيام العبادى بهذه الزيارة دون تكامل الإعداد المسبق لها"..حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.

من جهة أخرى ، أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن الإيرانيين غير مرتاحين ازاء التصريحات الأخيرة للعبادى حول العقوبات الأمريكية على طهران.