مدير أمن المنوفية يتفقد خدمات الكنائس بمدينة شبين الكوم ومركز شرطة الشهداء

المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،جولة تفقدية بنطاق المديرية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة بالمراكز والأقسام ومنها قسم شبين الكوم ،مركز شرطة الشهداء للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أية تداعيات أمنية ،ومدى جاهزيتهم لتمكينهم من أداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب ،حيث تفقد مركز شرطة الشهداء وخدمات المحكمة الابتدائية بالشهداء .

والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات ، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين .