video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن المنوفية يتفقد خدمات الكنائس بمدينة شبين الكوم ومركز شرطة الشهداء

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:41 م
مدير أمن المنوفية يتفقد خدمات الكنائس بمدينة شبين الكوم ومركز شرطة الشهداء جانب من الزيارة
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أجرى  اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،جولة تفقدية بنطاق المديرية  تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت  الهامة بالمراكز والأقسام ومنها قسم شبين الكوم ،مركز شرطة الشهداء للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أية تداعيات أمنية ،ومدى جاهزيتهم لتمكينهم من أداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب ،حيث تفقد  مركز شرطة الشهداء وخدمات المحكمة الابتدائية بالشهداء .
 
 
 والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات  ، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين .
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1288 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

مدير أمن المنوفيه




لا تفوتك
السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة