مدير أمن البحيرة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

اعتمد اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، الحركة الداخلية لضباط المباحث والإدارات والأقسام.

وشملت الحركة نقل العقيد عمرو الطويل مديرا لإدارة التخطيط والمتابعة والعقيد عربى زنباع رئيسا لقسم الإعلام والعلاقات والمقدم مصطفى محمود عبد الحليم الصيرفى، رئيسا لوحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، المقدم محمد محمد عبد الجواد أبو غزالة، وكيلا لفرع البحث الجنائى ببدر ، الرائد محمد عبد الغنى عبد السلام الديب ، رئيسا لوحدة مكافحة سرقات السيارات، الرائد أحمد محمد الأصولى رئيسا لقسم المعلومات الجنائية، الرائد أحمد عبد المحسن السيد التراس، رئيسا لقسمى رعاية الأحداث والرعاية اللاحقة.

كما شملت الحركة نقل الرائد أحمد يسرى طه محمد الشرقاوى رئيسا لوحدة البحث بمركز كفر الدوار، الرائد عبده السيد فهيم خطاب رئيسا لوحدة البحث بإدارة المرور، الرائد أحمد هنداوى المراكبى رئيسا للمباحث بقسم شرطة حوش عيسى، الرائد محمد محمد عبد الله عوض رئيسا لقسم المتابعة، النقيب أحمد محمد ضياء سعيد أباظة، رئيسا لوحدة البحث بمركز شبراخيت، النقيب محمود هشام إبراهيم الشرقاوى رئيسا لوحدة البحث برشيد، النقيب أحمد محمد عبد الوهاب عبد العال، رئيسا لوحدة البحث بمركز أبو حمص، النقيب أحمد سلامة مصطفى عوض رئيسا وحدة البحث بالمحمودية، النقيب محمد مهران عزوز مهران، رئيسا لوحدة الاشتباه.

وشملت الحركة نقل العقيد هيثم كيلانى هاشم عثمان، مفتشا بقسم المباحث الجنائية بمركزى شرطة المحمودية والرحمانية، العقيد محمد سمير عبد الوهاب علي مرزوق، وكيلا لفرع البحث الجنائى بالنوبارية، المقدم حسام السيد محمد عبده ، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، النقيب مصطفى أحمد مصطفى أبو الريش، رئيسا لوحدة البحث بإدارة الترحيلات، المقدم سامح محمد زكى عبد العال، رئيسا لقسم مباحث إدارة تأمين الطرق، المقدم إبراهيم عبد الحق إبراهيم النجار، رئيسا لقسم تنفيذ الأحكام، المقدم هانى صبحى محمد أحمد الأعرج، وكيلا لفرع البحث الجنائى بكفر الدوار ، العقيد العربى عزت عبد الجواد مصطفى زنباع، رئيسا لقسم الإعلام والعلاقات، العقيد أشرف فوزى عبد الصمد عبد ربه موسى، مفتشا بفرقة كفر الدوار، العميد خالد محمد عبد العليم أحمد الطباخ، مديرا لإدارة العمليات لشئون الخدمة، العميد هاني نبيل عزيز عبد السيد، مديرا لإدارة الشكاوى والتحقيقات، الرائد مصطفى محمود عبد السلام عثمان، رئيسا لقسم شئون الضباط، الرائد نصر عبد اللطيف نصر عبد اللطيف، ريسا لقسم العمليات بإدارة العمليات وشئون الخدمة، الرائد حسام فتحى محمد إبراهيم سليمان، نائبا لمأمور مركز دمنهور.

وشملت الحركة نقل العميد محمود فوزى كيلانى، مأمورا لمركز شرطة أبو المطامير، العميد محمد عبد العال مكاوى عيسى، مأمورا لمركز شرطة دمنهور، العميد خالد عبد الفتاح عبد العال أبو الفضل، مأمورا لمركز شرطة الدلنجات، العقيد باسم حسنى الحسينى حجاب مفتشا بفرقة غرب النوبارية، العقيد عصام عبد الفتاح ياقوت، رئيسا لقسم المركبات، المقدم عمرو إبراهيم عبده حسنين رئيسا لقسم المرافق، الرائد خالد إبراهيم حسن محمد، نائبا لمأمور مركز شرطة وادى النطرون، الرائد مصطفى محمود السيد سليمان، نائبا لمأمور مركز شرطة أدكو.