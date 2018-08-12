محمد عبد العاطى يكشف جهود الوزارة لتحسين كفاءة الرى

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة قصيرة المدى بتكلفة 40 مليار جنيه، لتحسين كفاءة الرى، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه للموارد المائية خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك مشروعا طموحا هو "ممشى أهل مصر"، لتأهيل مجرى النيل وإنشاء ممشى للانتفاع من الجسور المائية.

وعن أعمال الحماية من السيول، قال إنه تم تنفيذ مشروع 29 بحيرة صناعية و 140 بحيرة جبلية و 253 خزان أرضى و17 حاجز توجيه، و 70 سد إعاقة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية لـ 27 كيلو متر على السواحل المصرية بتكلفة 75 مليون جنيه، كما تم تنفيذ شبكات مغطاة لـ 40 ألف فدان.

وأكد أن المنظومة المغطاة بالصرف الزراعى فى مصر هى الأكبر عالميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة استخدام مياه مصرف المحسنة ومصرف بحر البقر باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، بما يساهم غى إتاحة مورد إضافية من المياه.

وأضاف أن الدولة تستهدف كفاءة استخدام المياه لتكون الأعلى إفريقيا وعالميًا، كما أن مصر ثانى أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه، مضيفًا أنه تم إنفاق 4 مليارات جنيه لإعادة عدد من الترع، كما يتم تطهير الترع على مدار العام.

وتابع:"سنحول نهر النيل لممر للتجارة والسياحة والتنمية، ونتعاون مع دول حوض النيل فى مجالات حفر الآبار وإزالة الحشائش".