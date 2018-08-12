محمد بن زايد يطلق المبادرة العالمية لشباب الإمارات.. فيديو وصور

كتب إسلام جمال

أطلق الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد الإمارات، المبادرة العالمية لشباب الإمارات، بالتزامن مع اليوم العالمى للشباب، لتجديد الثقة بقدراتهم فى توظيف طاقاتهم الإيجابية لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات عالميا والتعريف بقيمها وتراثها الأصيل وتجربتها في بناء الإنسان وما حققته من نهضة حضارية شاملة.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد قد أطلق مؤخرا، "المبادرة العالمية لشباب الإمارات"، التى تشرف على تنفيذها المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تعزيز دور الشباب عالميا في التعريف بقيم دولة الإمارات الأصيلة وثقافتها وتجربتها الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان.



بن زايد متحدثا



بن زايد يستمع لأحد الشباب



فتاة تتحدث إلى بن زايد