محافظ القليوبية يتفقد 8 مشروعات تنموية فى بنها بتكلفة 600 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عدد من المشروعات التنموية بمدينة بنها برفقة نجوى العشيري رئيس المدينة، والتى بلغ عددها 8 مشروعات في مجالات التعليم والصحة والطرق والري، بمشاركة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب، ووكيل وزارة الري، ووكيل هيئة الطرق بالقليوبية.

وتضمنت الجولة تفقد مبنى الإدارة العامة للبريد بتكلفة 73 مليون جنيه، ووضع حجر أساس مدرسة أحمد زويل الرسمية بتكلفة 6 ملايين جنيه، إلى جانب تفقد مشروع سحارة بالدفع النفقى أسفل الرياح التوفيقى بقرية طحلة بتكلفة 103 ملايين جنيه، وتفقد مشروع سحارتين بالدفع النفقى اسفل ترعة البرشومية وترعة فلفلة بتكلفة 110 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، رفع كفاءة وتطوير طريق بنها الزقازيق بتكلفة 85 مليون جنيه، واستكمال انشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة 90 مليون جنيه، وتفقد تطوير المبنى الرئيسى بمستشفى بنها التعليمى بتكلفة 100 مليون جنيه، والأعمال المتوقفة بالمبنى الرئيسى بمستشفى بنها التعليمى بتلكفة 30 مليون جنيه.