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محافظ الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة لمحو الامية

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:41 م
محافظ الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة لمحو الامية
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،  الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك فى إطار زيارته لمحافظة الشرقية لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات فى القضاء على الأمية وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية لتكون الشرقية محافظة بلا أمية بمشاركة 16 جهة "  هيئة تعليم الكبار – الجامعة – التنمية المحلية – القوات المسلحة – وزارة الداخلية – مديرية الشباب والرياضة – مديرية التربية والتعليم – مديرية التضامن – مديرية الأوقاف – الكنائس المصرية – مديرية الصحة – قصور الثقافة – القوى العاملة – مديرية الزراعة – الأزهر – جهاز تنمية المشروعات "  لتقوم كل جهه بالدور المنوط بها للقضاء على الأمية بمحافظة الشرقية .

 

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار إجتماعية و إقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعوق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة مشيراً إلى أن الأمية تعد أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر لافتاً إلى  أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها و القضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية و التعليم ( هيئة تعليم الكبار ) والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية .

 

وأوضح المحافظ أنه تم وضع خطة عمل محددة لكل جهة مشاركة طبقاً للبروتوكول الموقع  على أن تقوم كل جهة بمحو أمية المستهدف والمحدد لها خلال العامين الأول و الثانى (2017 /2018 ، 2018 / 2019  ).

 

وقام المحافظ ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بتبادل الدروع التذكارية تقديراً لدور كلٍ منهما فى الإرتقاء بمنظومة محو الأمية  لتكون الشرقية محافظة بلا أميه .

 

رئيس هيئة تعليم
 
رئيس هيئة تعليم 4

 


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