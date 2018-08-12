محافظ الدقهلية: رفع 1013 طن تراكمات قمامة ومخلفات

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، رفع 1013 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حى شرق المنصورة، محلة دمنة، ميت سلسيل، شربين، بلقاس، دكرنس، جمصه، الجمالية، المنزلة، نبروه، منية النصر، فى حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار استمرار اعمال تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التى تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 151 طن بنطاق حى شرق المنصورة، 23 طن بمدينه محله دمنه، 31 طن بمركز ومدينه ميت سلسيل، 100 طن بمركز ومدينه شربين، 138 طن بمركز ومدينه بلقاس، 140 طن بمركز ومدينه دكرنس، 40 طن بمدينه جمصه، 58 طن بمركز ومدينه الجمالية، 140 طن بمركز ومدينه المنزلة، 102 طن بمركز ومدينة نبروه، 90 طن بمركز ومدينه منيه النصر.

وثمن الشعراوي، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل على قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على اهميه استمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيراً الى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التى تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.