محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل تفعيل وتحريك عجلة العمل بملف الإسكان بشكل عام والإسراع فى نهو جميع مشروعات الإسكان التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وتوابعها، وبذل أقصى الجهود لتذليل أية معوقات تعترض سبل التنفيذ، وذلك من أجل الإسراع فى نهو كافة إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجديدة لحاجزيها من مواطنى المحافظة، ومتابعة نهو استكمال أعمال توصيل المرافق والخدمات الأساسية للمشروعات الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم وكيل وزارة الإسكان، وبحضور المستشار القانونى ومديرى إدارة الشؤن القانونية، والحسابات والإدارة المالية بالمحافظة، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان والوقوف على أية معوقات تعترض سبل تنفيذها.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع مشروعات الإسكان التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وتوابعها ونسب التنفيذ ومناقشة سبل دفع العمل فى تلك المشروعات، والتأكيد على ضرورة الاسراع فى نهوها استعدادا لتسليمها إلى حاجزيها فى أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على سرعة إعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملاً متضمنا تحديد المبالغ المالية المطلوبة لنهو ما تبقى من مشروعات، والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الإسكان والمالية، والتخطيط لتدبير التمويل اللازم .