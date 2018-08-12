محافظ أسيوط : افتتاح الرئيس لمشروع القناطريعبر عن إهتمامه بتنمية الصعيد

أسيوط ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، أن إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية اليوم يعتبر لحظة تاريخية لازاحة الستار، عن مشروع من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا، في إطار خطتها لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات تخدم الزراعة والري في 5 محافظات بمساحة مليون و650 ألف فدان ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك بعد مرور اكثر من 100 عام على انشاء القناطر القديمة بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه.

وأضاف أن ذلك يساهم فى انتاج طاقة كهربائية من خلال محطة بقدرة 32 ميجا وات وإنشاء كوبري علوي بحمولة 70 طنًا ،بعرض 4 حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل إلى جانب إنشاء 2 هويس ملاحى من الدرجة الأولى، لخدمة أغراض الملاحة النهرية وسط النيل وعلى عمق 48 مترا، تحت مستوى سطح الارض ،ويسمح بمرور السفن العملاقة وتطوير الملاحة، وتسهيل الحركة المرورية بين غرب وشرق النيل.

وعبر محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية له اليوم عن سعادته لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة ،وافتتاح هذا المشروع الضخم الذى اظهر قوة وارادة المهندسين والعمال المصريين ،خلال 6 سنوات من العمل الجاد بدون توقف شارك به اكثر من 7500 عامل ،معبرا عن مدى اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى بالصعيد، والنهوض به فى كافة المجالات والقطاعات التنموية، مؤكدا على استمرار تنفيذ بعض المشروعات القومية على ارض محافظة أسيوط منها مشروعات الاسكان بمدينة ناصر بالهضبة الغربية وطرح 900 قطعة أرض على مرحلتين ،وجارى توصيل المرافق والخدمات لها بالاضافة الى طرح 1440 وحدة سكنية " سكن مصر "، وجارى تنفيذها بالاضافة الى وحدات الاسكان الاجتماعى الجارى تنفيذها ولم يتم الطرح حتى الان. .

وأضاف أنه جارى العمل فى انشاء محطة كهرباء أسيوط البخارية بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة بقدرة 650 ميجاوات ،وتعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتستخدم المازوت أو الغاز الطبيعي في الإشعال ،وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 400 مليون دولار حوالى (1.23 مليار جنيه ) .