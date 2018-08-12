مجلس الدولة يبدأ تلقى تظلمات القضاة على حركة التنقلات الجديدة

كتب أحمد عبد الهادى

بدأ مكتب المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، فى تلقى طلبات التظلم للقضاة الذين شملتهم الحركة القضائية الجديدة والمعترضين على أماكنهم، وحدد موعدا لتلقى الطلبات يكون أقصاه ١٥ أغسطس.

وحدد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة ٢٢ سبتمبر المقبل، لعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ، وجلسة ٢٣ سبتمبر للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى ، كما حدد جلسة ٢٤ سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم التأديبية والإدارية.

ويتم تحديد هذه الجلسات لعقد الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة، لاعتماد الحركة الداخلية، والتى تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائى الجديد.