مجلس التعاون الخليجى يدين التفجير الإرهابى فى منطقة الفحيص بالأردن

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين .

ووصف الزيانى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - التفجيرات بأنها جرائم إرهابية بشعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة، معرباً عن تعازيه لذوى الشهداء وللحكومة والشعب الأردنى الشقيق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأشاد الزيانى بكفاءة وجاهزية أجهزة الأمن الأردنية التى داهمت مبنى سكنى فى مدينة السلط تحصن فيه أفراد الخلية الإرهابية، ما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين، بعد تفجير المبنى المفخخ .s

من ناحية أخرى، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأعمال الإرهابية التى شهدها الأردن ، واستهدفت المواطنين الأبرياء ورجال الأمن الأردنيين.

وذكرت الجبهة - فى بيان اليوم الأحد - أن هذه الأعمال محاولة لزرع الخراب فى الأردن ، بما يخدم المشاريع المشبوهة والمعادية للشعوب العربية ولمصالحها واستقرارها.

وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأردن دولة وشعباً فى التصدى للإرهاب ، وصون أمن البلاد واستقرارها والدفاع عن سيادتها ، وتقدمت بالعزاء لعائلات الضحايا ، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.