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الأحد، 12 أغسطس 2018 04:04 م
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لطلاب الشهادات الفنية.. اعرف مواعيد التقدم للتنسيق طبقا لشرائح المجموع

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:00 م
لطلاب الشهادات الفنية.. اعرف مواعيد التقدم للتنسيق طبقا لشرائح المجموع التنسيق الالكترونى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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تبدأ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنسيق الشهادات الفنية صباح غد الإثنين، حيث من المقرر أن يتقدم طلاب الدبلومات الفنية برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى خلال الفترة المحددة، التى تبدأ غدا وتستمر حتى يوم الأحد 19 أغسطس الجارى.

يتقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت طبقاً لنسبة المجموع وكذلك الأيام المحددة كالتالى:

1- الحاصلون على مجموع نسبته 75% فأكثر ينسقون رغباتهم يومى الإثنين والثلاثاء 13 و 14 أغسطس.

2-  الحاصلون على مجموع نسبته 70 % فأكثر ينسقون رغباتهم يومى الأربعاء والخميس 15 و 16 أغسطس.

3- الحاصلون على مجموع نسبته 60 % فأكثر ينسقون رغباتهم أيام الجمعة والسبت والأحد 17 و18 و19 أغسطس الجارى.


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الشهادات الفنية

تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى




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