لافروف: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت إتمام روسيا لنزع السلاح الكيميائى

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت إتمام بلاده عملية نزع السلاح الكيميائي، وذلك فى إطار تعليقه على حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة المعلن عنها حال عدم تنفيذ موسكو شروط واشنطن.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - نقلا عن لافروف قوله للصحفيين اليوم الأحد - : "لقد حصلنا - فى إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - على تأكيدات طبقا لجميع عمليات التفتيش منذ ثلاث سنوات بأن العملية الروسية لنزع السلاح الكيميائى قد تمت تقريبا طبقا للمواعيد المقررة"، وأن الولايات المتحدة طلبت مجددا التأجيل إلى بعد عام 2020 لذلك يمكننا القول بإن هناك مشاكل فى نزع السلاح الكيميائى فى الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير: "نحن لا نغلق شركاتنا أمام التفتيش، هم قاموا بزيارة كل شيء كانوا يرغبون بزيارته، ووصلنا للاستنتاج الذى قلته للتو".

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمر بوتين ووزير الخارجية الروسي، توجها صباح اليوم، إلى كازخستان للمشاركة فى قمة دول بحر قزوين الخامسة بحضور رؤساء دول إيران وأذربيجان وتركمانستان بالإضافة إلى كازاخستان، من أجل إنهاء المشاكل القانونية العالقة بين الدول سالفة الذكر المطلة على البحر والمستمرة منذ 20 عامًا، بسبب الخلاف حول تقسيم الثروات النفطية والطبيعية الموجودة فى باطن البحر وعلى شواطئه.