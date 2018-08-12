كوريا الجنوبية تحظر دخول 4 سفن لشحنها الفحم الكورى الشمالى للبلاد

سول (أ ش أ)

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، بمنع دخول 4 سفن متورطة فى إدخال الفحم الحجرى للبلاد من كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسئول فى وزارة الخارجية قوله للصحفيين " نجرى حاليا الإجراءات المتعلقة بالحظر، حيث يتوقع إصدارها خلال الاسبوع الجارى."

وقال المسئول إنه ستتم إحالة تقرير التحقيق فى قضية ادخال الفحم الحجرى الكورى الشمالى الى اللجنة الخاصة بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولى للأمم المتحدة خلال الاسبوع الجارى. واطلعت الحكومة نتيجة التحقيق مع الجانب الأمريكى.

وصرحت هيئة الجمارك فى كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضى إنها أحالت 3 مستوردين وشركاتهم الثلاث الى النيابة العامة بتهمة استيراد الفحم الحجرى من كوريا الشمالية، حيث أنهم استوردوا أكثر من 35 طن من الفحم الكورى الشمالى بقيمة 6.6 بليون وون خلال الفترة من أبريل الى أكتوبر من العام الماضى عندما انخفضت أسعار الفحم جراء قرار يمنع استيراد الفحم الحجرى الكورى الشمالى.