video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع مياه الشرب عن مدينة بيلا غدا والكهرباء عن قرية محلة أبو على بدسوق

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:05 م
قطع مياه الشرب عن مدينة بيلا غدا والكهرباء عن قرية محلة أبو على بدسوق انقطاع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
أعلن مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مبروك شعبان، عن قطع مياه الشرب عن المدينة، غدا الإثنين، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بسبب أعمال الصيانة، وناشد مجلس المدينة المواطنين وأصحاب المحال، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها.
 
كما أعلن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس المركز والمدينة عن فصل التيار الكهربائى عن قرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق كل يوم أحد وأربعاء من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجارى، من الساعة العاشرة صباحاً للساعة الواحدة ظهراً.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 19 طبيبا وإداريا للتحقيق ولجنة تكشف نقص الأدوبة وتعطل الأجهزة بدسوق

مياه الشرب

دسوق

صيانه

تعقيم

محافظه كفر الشيخ

محطه

مساعد محافظ كفر الشيخ




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة