قطع مياه الشرب عن مدينة بيلا غدا والكهرباء عن قرية محلة أبو على بدسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مبروك شعبان، عن قطع مياه الشرب عن المدينة، غدا الإثنين، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بسبب أعمال الصيانة، وناشد مجلس المدينة المواطنين وأصحاب المحال، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها.

كما أعلن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس المركز والمدينة عن فصل التيار الكهربائى عن قرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق كل يوم أحد وأربعاء من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجارى، من الساعة العاشرة صباحاً للساعة الواحدة ظهراً.